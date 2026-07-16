Döviz kurunda yükseliş!
Dolar/TL, 16 Temmuz sabahında 47 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 54 seviyesinde el değiştiriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dolar/TL, 16 Temmuz sabahında 47 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 54 seviyesinde el değiştiriyor.
Dolar ve Euro 16 Temmuz sabahına yükselişle başladı.
Dolar, bugün 47 TL bandının üzerinde hareket ediyor
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 47,04 lira, satış fiyatı 47,06 lira seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 54,01 lira alış fiyatı, 54,07 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,1466 seviyesinde yer alıyor.
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