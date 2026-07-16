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Döviz kurunda yükseliş!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Döviz kurunda yükseliş!

Dolar/TL, 16 Temmuz sabahında 47 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 54 seviyesinde el değiştiriyor.

#1
Foto - Döviz kurunda yükseliş!

Dolar ve Euro 16 Temmuz sabahına yükselişle başladı.

#2
Foto - Döviz kurunda yükseliş!

Dolar, bugün 47 TL bandının üzerinde hareket ediyor

#3
Foto - Döviz kurunda yükseliş!

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 47,04 lira, satış fiyatı 47,06 lira seviyesinden işlem görüyor.

#4
Foto - Döviz kurunda yükseliş!

Euro/TL ise aynı dakikalarda 54,01 lira alış fiyatı, 54,07 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

#5
Foto - Döviz kurunda yükseliş!

Euro/dolar paritesi ise 1,1466 seviyesinde yer alıyor.

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