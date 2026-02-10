Elektrikli araçlar kutup soğuğunda sınandı: Gerçek menzil kışta ortaya çıktı

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük kabusu olan dondurucu kış şartları, Norveç'te gerçekleştirilen Dünya’nın en zorlu menzil testlerinden biriyle yeniden mercek altına alındı. Norveç Otomobil Federasyonu ve Motor.no dergisi tarafından her yıl düzenlenen “El Prix Kış Testi”, bu kez tarihin en sert koşullarına sahne oldu.

Oslo’dan başlayıp bataryalar tükenene kadar kuzeye doğru devam eden rotada, termometreler yer yer -31 dereceyi gösteriyordu. Şehir içi trafiğinden dik dağ yollarına kadar her türlü zorluğun yaşandığı bu sınav, kağıt üzerindeki kış menzil verileriyle gerçek hayat arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Testin mutlak galibi, menzil konusundaki iddiasını dondurucu soğukta da sürdüren Lucid Air oldu. Resmi verilerine göre yaklaşık 960 kilometre menzil vadeden lüks sedan, kutup soğuklarında 520 kilometre kat etmeyi başararak listenin zirvesine yerleşti. Ancak burada dikkat çekici bir detay var; menzili uzun olan araçlar daha fazla yol kat ettikleri için kuzeyin en sert ve dondurucu bölgelerine daha çok maruz kalıyor. Bu da onların aslında çok daha ağır şartlarda mücadele ettiği anlamına geliyor. Lucid’i, verimliliğiyle dikkat çeken yeni Mercedes-Benz CLA ve Audi A6 takip etti. Mercedes yaklaşık 421 kilometre, Audi ise 402 kilometrelik bir performans sergileyerek podyumu tamamladı.

FİYAT VE PERFORMANS DENGESİNDE SÜRPRİZ İSİMLER

Sadece en uzağa gideni değil, harcanan paranın karşılığını en iyi vereni de bulmayı hedefleyen “Kışlık Satın Alma Gücü” endeksinde ise tablo tamamen değişiyor. Lüks rakiplerine göre çok daha erişilebilir bir fiyat etiketine sahip olan Kia EV4, dördüncü sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Zorlu şartlarda 390 kilometre yol giden EV4, sadece menziliyle değil, dondurucu soğukta bile 33 dakikada %80 şarja ulaşabilmesiyle test ekibinden tam not aldı. Öte yandan, verimlilik denilince akla gelen ilk marka olan Tesla, Model Y ile toplam menzil listesinde ancak 10. sıraya tutunabildi. Buna rağmen Model Y, fiyat-performans dengesinde hala güçlü bir seçenek olduğunu kanıtlayarak genel sıralamada dördüncü olmayı başardı.

Testin en şaşırtıcı sonuçlarından biri de menzil kaybı oranlarında yaşandı. Çin menşeli markalar olan MG, Zeekr ve Changan, resmi verilerinden en az sapan araçlar olarak dikkat çekti. Özellikle MG S6, sadece %28,8’lik bir kayıpla kış şartlarına en dayanıklı modellerden biri haline geldi.

Listenin sonlarında ise büyük hayal kırıklığı yaratan devasa modeller var. Beklentilerin altında kalan Volvo EX90 ve verimlilik sorunları yaşayan Volkswagen ID Buzz, kış performansıyla geçer not alamadı. Lucid Air ise her ne kadar en uzun yolu gitse de, devasa fiyatı nedeniyle "kilometre başına maliyet" hesabında listenin en sonunda kaldı.

Bu kapsamlı test, kışın elektrikli araç kullanacaklar için sadece batarya kapasitesine değil, aracın soğukla başa çıkma teknolojisine de bakmak gerektiğini açıkça gösteriyor.