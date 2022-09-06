Elektrikli araçlar için Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması zorunlu olacak.

Acele kamulaştırma

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.