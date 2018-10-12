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Elektrikli araçla Türkiye turuna 1 yıl kaldı

2019 sonunda Türkiye’nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturuluyor.

12 Ekim 2018 Cuma 10:35
Elektrikli araçla Türkiye turuna 1 yıl kaldı

2019 sonunda Türkiye’nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturuluyor. İstanbul-İzmir-Ankara yolu üzerinde elektrikli otomobiller için kurulan hızlı şarj istasyonu sayısını artırma çalışmalarına hız verilirken, bu alanda yatırım yapan firmalar sistemi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için planlar yapıyor.

200 lokasyona istasyon

Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağız ve 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi. İstanbul-İzmir-Ankara yolu üzerinde elektrikli otomobiller için kurulan hızlı şarj istasyonu sayısını bu yıl sonuna kadar 25’e çıkaracaklarını söyleyen Ak,  “2019 sonunda Türkiye’nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturarak 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağız ve 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Maliyet 4-5 kat daha azalıyor

Yapılan araştırmalara göre elektrikli araçlarda hızlı şarj istasyonlarıyla benzin veya dizel araçlarla karşılaştırıldığında 4-5 kata varan bir yakıt tasarrufu söz konusu. Maliyet evlerde şarj edildiğinde daha düşük ama daha uzun zaman alıyor. Bu şekilde şarj edildiğinde 400 kilometrede 54 liralık bir elektrik maliyeti çıkıyor ama zamanın çok uzun olduğu belirtiliyor.

Yatırımlar artacak

Jaguar, Türkiye’ye 2019’da bin elektrikli araç getirmeyi planlıyor. Diğer büyük markalar da Türkiye’yi planlarına almaya başladı. Uzmanlar ise 2022-2023’te elektrikli araçların daha ucuza üretilebilir hale gelebileceği görüşünü dile getiriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:35
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak

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