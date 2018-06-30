THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Elektrikli araç teknolojisinde vergi güncellemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak düzenlenecek.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:57
Elektrikli araç teknolojisinde vergi güncellemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde(Hibrit) kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BAKANLIKTAN KONUYA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada önemli demeçler verildi. Türkiye’nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi.

Türkiye’de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:57
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zatürreden korunma yolları nelerdir?
    1. Zatürreden korunma yolları nelerdir?
    2. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    3. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    4. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
    5. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
    6. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
    7. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
    8. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
    9. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
    10. ABD, askerlerini geri çekiyor!
    11. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
    12. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
    13. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
    14. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
    15. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
    16. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
    17. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
    18. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
    19. Yeni havalimanında gururlandıran görüntü
    20. Ankara Beypazarı'nda Tarihi İmaret..
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    Fatih Portakal böyle veda etti
    Fatih Portakal böyle veda etti
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!