Elektrikli araç teknolojisinde vergi güncellemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde(Hibrit) kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BAKANLIKTAN KONUYA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada önemli demeçler verildi. Türkiye’nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi.

Türkiye’de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.