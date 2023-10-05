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Otomotiv Elektrikli araç satışı artarken fiyatlar da düşüyor mu?
Otomotiv

Elektrikli araç satışı artarken fiyatlar da düşüyor mu?

Yeniakit Publisher
2023-10-05 12:25:00 - 2023-10-05 12:26:13
Elektrikli araç satışı artarken fiyatlar da düşüyor mu?

Elektrikli araçların pazar payındaki artış hız kazanıyor. Sektöre teşvikler verilirken satış rakamlarını bunun nasıl yansıyacağı da ayrı bir tartışma konusu. İşte sektörde son durum:

Bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları 2023 yılının ikinci çeyreğinde analiz edilen 20 pazarda geçen yılın aynı dönemine göre %52 arttı. BEV pazar payının yaklaşık yüzde 2 civarında olduğu Türkiye'de, bataryalı elektrikli araç satışları 2023'ün ilk yarısında yüzde 341 artış gösterdi. PwC’nin strateji danışmanlığı grubu Strategy&, “2023 yılının ikinci çeyreğinde elektrikli araç satışları” raporunu yayınladı.

Fiyatlar ne durumda?

Rapora göre, son dönemde orijinal ekipman üreticileri (OEM) ana akım tüketicilerini çekmek için çabalarken, bataryalı elektrikli araç (BEV) fiyatları da düşüş eğiliminde. Rapor, büyük pazarların neredeyse hepsinde BEV satışlarının toplam hafif araç pazarından çok daha fazla büyüme kaydettiğini gösteriyor. 10 Batı Avrupa ülkesindeki otomotiv pazarında 2023’ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla kaydedilen toplam %17’lik büyümeye karşın, BEV satışlarındaki artış %49 oldu. Bu oranlar, ABD’de sırasıyla %67 ve %19, Çin’de ise %49 ve %29 olarak gerçekleşti.

Teşvikler etkili oldu mu?

Elektrikli araç fiyatlarında kaydedilen düşüşler, pazara giren yeni ve iddialı modeller, şarj altyapısının daha da gelişmesi ve teşviklerle birlikte bu artışın yakın gelecekte hızlanacağını gösteriyor.BEV araçların pazar payının sadece yüzde 2 oranında olduğu Türkiye’de, BEV satışlarının toplam pazarda düşük pay aldığı diğer pazarlarda da, BEV satışlarındaki büyüme oranı olgunlaşmış pazarlara kıyasla çok daha yüksek oranlarda gerçekleşti.

Türkiye'nin performansı nasıl?

Türkiye’de, 2023’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, satışlarda %341 oranında bir büyüme yaşandı. Aynı dönemde, hala çok düşük bir penetrasyona sahip olan fişli hibrit elektrikli araçlarda (PHEV) araçlarda %237 oranında, toplam pazarın onda birini oluşturan HEV araçlarda ise %46 gibi kayda değer oranda bir artış kaydedildi.

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