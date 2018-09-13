Elektrikleri kesilen belediye, şirketin binasını yıktı!

Batman'ın Beşiri ilçesinde 5 yıldır ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle elektrikleri kesilen belediye, Dicle Elektrik'e ait hizmet binasını iş makineleri ile yıktı, arıza birimini tahliye ederek mühürledi. Yıkım ve mühürleme nedeniyle enerji şirketi ekipleri hizmet sunamaz duruma geldiğinden ilçedeki faaliyetler geçici olarak durdu. Beşiri'de belediyeye ait iş makinelerinin yıkım sırasında trafolarda oluşturduğu tahribat nedeniyle de ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Alınan bilgiye göre Dicle Elektrik, Beşiri Belediyesinden 5 yıldan bu yana ödenmeyen içme suyu pompa istasyonlarına ait elektrik borcunun ödenmesini istedi. Bunun için Belediye yetkilileri ile defalarca görüşme sağlandı, uyarılar yapıldı. Yapılan iyi niyetli tüm uyarılara rağmen elektrik borcu ödenmeyince elektrik şirketi, ilgili mevzuata uygun biçimde söz konusu pompa istasyonlarının elektriklerini kesti. Bunun üzerine Belediye Başkanının talimatı ile iş makineleri, hiçbir uyarı yapmadan Dicle Elektrik Dağıtım'a ait Beşiri İlçe Şefliği hizmet binasını yıkmaya başladı. Yıkım nedeniyle can güvenlikleri tehlikeye giren Dicle Elektrik çalışanları, burayı terk etmek zorunda kaldı.

HİZMET SUNMA OLANAĞI KALMADI

Yaşananlar ile ilgili olarak Dicle Elektrik'ten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kaçak olduğu gerekçesiyle uyarı yapılmadan yıkılan binanın mülkiyetinin önceden belediyede olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Daha önce mülkiyeti Beşiri Belediyesi'ne ait iken 1996 yılında TEDAŞ'a devredilen ve halen Dicle Elektrik Dağıtım İlçe Şefliği olarak kullanılan hizmet binamız, herhangi bir tebligat yapılmadan kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkılmıştır. Yıkıma neden olan su pompa istasyonlarının elektriklerinin borçları sebebiyle kesilmesidir. Pompa istasyonlarının elektrik borcunun ödenmesi için defalarca Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile görüşme yapmamıza rağmen sonuç alınamayınca, yasa ve yönetmeliklere uygun davranılarak söz konusu yerlerin elektriği borcundan dolayı kesilmiştir. Bunun üzerine Belediye Başkanı, hizmet binamızı yıktıracağını, araçlarımıza ceza kesileceğini ve müteahhitlerin yatırım çalışmalarının durdurulacağını bildirmiştir. Ardından da binamız belediyeye ait iş makineleri tarafından yıkılırken, araçlarımıza ceza yazılmış ve çalışmalarımız durdurulmuştur. Ayrıca arıza birimimize ait bina, buradaki personel dışarı çıkarılarak içerisindeki tüm teçhizatlarla birlikte yine belediye ekiplerince mühürlenmiştir. Ekiplerimiz yaşanan arızalara mühürleme nedeniyle müdahale edememektedir. Bu nedenle ilçede birçok yer enerjisiz kalmış durumdadır. Bu şartlar altında Beşiri ilçesinde hizmet sunma olanağımız kalmadığından ekiplerimiz, Batman il merkezine çekilmiştir. Yaşanan bu hukuksuz yıkım olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra adli mercilere gerekli başvurular yapılacaktır."