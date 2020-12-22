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Ekonomi Elektrikleri 3 ay boyunca kesilmeyecek
Ekonomi

Elektrikleri 3 ay boyunca kesilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 65 yaş üstü ve engelli tüketiciler, şehit aileleri ve gazilerin elektriğinin borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:17:00 -
Elektrikleri 3 ay boyunca kesilmeyecek

Bütün elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren bir yönetmelik ile 4 usul ve esastan oluşan kalite mevzuatı paketi EPDK kurul kararıyla kabul edilirken, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kamuoyu görüşüne açıldı. Elektrikte yeni dönem kararlarına ilişkin açıklama yapan Yılmaz, “Her iki yönetmelikte de kırmızı çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti. Bu yeni dönemde kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılaşacak” uyarısında bulundu. Yılmaz, görüşe açılan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ni kurul olarak karara bağlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip, malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.”

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