22 Eylül Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrik kesintisi kaç saat sürecek?

Elektrikler saat kaçta gelecek? 22 Eylül Perşembe elektrik kesinti saatleri :

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, ÖMÜR, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/09/2022 01:00:00 - 22/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 22/09/2022 09:30:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 109., 2., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 53., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, BEBE, EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ANADOL, ASKI, KERAMET, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YEŞİL, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1101., 1102., 967., BİRLİK sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 798., 799., 800., 801., 802., 816., 817., 818., 819., 820., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 842., FATİH sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2624., 2626., 2627., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, AKGÜN, AKIN, BAHADIR 1, BEYAZGÜLLER , BEŞKARDEŞLER, FERHAT 1, FIRAT, GAMSIZ, GAZİLER, HASAN TAHSİN, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 19., MURAT, MİMARBAŞI, NARLIBAHÇE, NURAY, TUNCAY, YENİÇERİ, YILMAZ 1, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 22/09/2022 02:00:00 - 22/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI, NİYAZİ BEY sk / KARTALTEPE mah AVNİYE, BEHİRE, BELEDİYE HEKİMİ, FİLİZ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GENÇLER, GÜLBEŞEKER, KARTALTEPE, MEKTUPCU, PARK ÖNÜ, RUŞENBEY, SEFALI, TERAKKİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, GÜLTEPE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÖMER SEYFETTİN, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, YAMAK sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk bölgelerinde 22/09/2022 10:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, DANTEL, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3, ŞAKİR, ŞEHNAZZADE sk / MİMAROBA mah FESLEĞEN 1, YAPRAK, YONCA 2, ÜNLÜSOY sk / SİNANOBA mah ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 22/09/2022 01:00:00 - 22/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah CANDAN 1 sk / SİNANOBA mah BİLLUR, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah KARACAKÖY sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1040. sk / MENDERES mah 324., 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., ENDÜLÜS, PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1040. sk / MENDERES mah 324., 329., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., DOĞAN ARASLI, ISPARTAKULE sk / BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1134., 1135., AHMET ARİF, DOĞAN ARASLI sk / SÜLEYMANİYE mah 771., 772., 773., 774., 775., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / ÖRNEK mah 1351., 1352., 1353., 1365., 1368., 1371., 1374., 1375., AHMET ARİF, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 310., 312., 313., EYLÜL sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 835, 831, 829, 741., 745., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-165, G-802 sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 22/09/2022 11:00:00 - 22/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk bölgelerinde 22/09/2022 01:00:00 - 22/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 22/09/2022 09:30:00 - 22/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HEKİMSUYU sk / KAZIM KARABEKİR mah 827., HEKİMSUYU sk / YENİ MAHALLE mah 601., 602., GALERİ, HEKİMSUYU sk bölgelerinde 22/09/2022 09:30:00 - 22/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KUMRULU 1, MEŞE 1, ŞAHİNBEY, ŞEHİT HACI KEMAL MOĞOLKOÇ sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, KÖKNAR, SEVİM, TAŞOCAĞI sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 22/09/2022 10:00:00 - 22/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 22/09/2022 11:30:00 - 22/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19. sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19., CUMHURİYET sk bölgelerinde 22/09/2022 00:01:00 - 22/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 1.PAPATYA, ANANAS, AŞIK VEYSEL, BEGONYA, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, YILDIZ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ARIKENT SİTESİ, ASMALI, ATALAR, AÇELYA., BALAMİR, BASIN, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, GAZETECİLER, ILICA, KILIÇ SİTESİ, KİLİM, MEGA SİTESİ, SPORKENT SİTESİ, YAKAMOZ SİTESİ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU, İNŞAATÇILAR SİTESİ (ÇAĞDAŞ SK) sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ANKA sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah TOPÇU, ŞEN AYDIN sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ- ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 22/09/2022 10:00:00 - 22/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 22/09/2022 12:00:00 - 22/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 22/09/2022 14:30:00 - 22/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah RAMAZAN SEZGİNER, TAVANLI ÇEŞME ARKASI, İCLALİYE sk bölgelerinde 22/09/2022 15:00:00 - 22/09/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, ASLANYURT, AYHAN IŞIK, AYYILDIZ, AŞÇILAR, BESTE, BİNBAŞI REFİK, CELAL ATİK, DERE, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, GÜL 1, HALASKARGAZİ, HAMİT KAPLAN, HAVVA HANIM, HİLAL 1, KARACAOĞLAN, KÜÇÜK, KÜÇÜK BAHÇE, KİLİMCİ, MEHMETLER, MERDİVENLİ, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY KAZIMBEY, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL, UĞUR BÖCEĞİ, YAŞAR DOĞU, YENİ İLHAN, ÇORUH, ŞERİFE BACI sk / MERKEZ mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, DERE, EBE KIZI ÇIKMAZI, ELHAN, HALASKARGAZİ, KEVSER, KÜÇÜK BAHÇE, MELEK, SAMANYOLU, SUNA KIRAÇ, TUĞRUL, YENİ İLHAN, İNAN KIRAÇ sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DERE, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / MERKEZ mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah DERE, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, SAMANYOLU sk bölgelerinde 22/09/2022 00:00:00 - 22/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2491., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 22/09/2022 00:05:00 - 22/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2454., 2455., 2456., 2457., 2458., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2539., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 22/09/2022 00:05:00 - 22/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 22/09/2022 09:30:00 - 22/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 90., 91., 99. sk bölgelerinde 22/09/2022 10:00:00 - 22/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 22/09/2022 09:00:00 - 22/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 125., 126., 131., MAHMUT KOCATÜRK sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, KARANFİL, LEYLAK, ORKİDE, SÜLÜN, SÜMBÜL, ZAMBAK sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 22/09/2022 09:05:00 - 22/09/2022 15:05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİLEK SABANCI, GÜLSEREN, DORUK, ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN

22.09.2022 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89., 91., 87., SAMANDIRA

22.09.2022 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 83., 34., SAMANDIRA

22.09.2022 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLULAR

22.09.2022 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 87.

BEYKOZ

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SIRMAKEŞ, DERESEKİ

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SANCAK, BODRUM ÇIKMAZI, HİCAZ, KİVİLİK ÇIKMAZI, ZÜLÜF ÇIKMAZI, GEÇİT ÇIKMAZI, KİLİMLİ ÇIKMAZI, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, FENER, KABAKOZ YOLU, TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI, ANADOLU FENERİ YOLU, YÜZYIL, YAZIHAN ÇIKMAZI

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYNARCA DERESİ

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYNARCA YOLU, DERESEKİ, KIRIK ÇIKMAZI, YÜZYIL

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZELİ ÇIKMAZI, SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜLER, ALIMLI ÇIKMAZI, FENER

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SIRMAKEŞ

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPERTUNGA

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CAMİ ARKASI ÇIKMAZI, ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI, KARTALYUVASI ÇIKMAZI, YÜZYIL

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKBABA, MECİTDERE YOLU, FENER, KABAKOZ YOLU, KOCABAYIR

22.09.2022 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VENÜS, DUTDERE, GÜZELBAHCE, TÜRKELİ, BEŞER, KIRLANGIÇ, YUSUFCUK

ÇEKMEKÖY

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞBAŞI, HANZADE, NAR, DURMUŞOĞLU

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CANDAN, ZAFER, MAARİF, ATLAS, FİRDEVS, DURMUŞOĞLU, ŞEVVAL, ERTUĞRUL GAZİ

KADIKÖY

22.09.2022 08:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, YILDIRAY, KUYUBAŞI, BAĞDAT, CAMTEPE, HÜSEYİN HÜSNÜPAŞA

22.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMİN ALİPAŞA, KURUDERE, BEYAZGÜL, ŞAHİNBEY, ŞEHİT EVLİYA, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÖĞRETMEN HAYRULLAHAĞA, FATMAKADIN

22.09.2022 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEŞLİ, SİNAN ERCAN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ŞAKACI, TEVFİKBEY, HİLMİPAŞA

MALTEPE

22.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NAİL BEY, KANİ PAŞA, HİSARLI, ÇINARALTI, ATLAS, KANARYA, GEDİZ, YAŞAR

22.09.2022 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BULUN TEKİN, HASRET, OKUR ÇIKMAZI, GÜNEBAKAN, ŞEHİT METİN DİL, SONBAHAR, MİHRİBAN, MESUT, DİNLER, RÜZGARLI, ESENKÖY, ASLAN, BATTAL GAZİ, MEKTEPLİLER, GÜLVEREN, KARA, GÜLTEN, ÇOBAN, DEFİNE

PENDİK

22.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYEFENDİ, ŞEVK, İMAR, ECİR, KINALI MURAT, ŞENEVLER, ERENLER, FERAYE, GONCAGÜL, MİĞFER, HATIRLI, TEPECİK, MÜŞTAK, ACAR

22.09.2022 09:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERDEM, FİDAN

22.09.2022 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEM, NADİDE, YAVRUAĞZI, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, ANTİKA, HATTAT, MANDIRA

TUZLA

22.09.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞENER, BAHA, BİRKAN, KOCAÇAM, DORUK, HATBOYU

ÜSKÜDAR

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SOYAK CAMİİ, SOYAK SİTELERİ, LİBADİYE

22.09.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARIYAYLA, KALDIRIM, SULTAN MURAT, BAĞIT, ATABEK, BAĞATUR, BAĞDAŞIM, KUTUP YILDIZI, İHLAS, ÖZTÜRK, TÜYLÜOĞLU, ALTUN, İSLAM, KALANTOR, SARIGÜL, İLKER, ENGİN

22.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SOYAK CAMİİ