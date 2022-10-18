18 Ekim Salı günü arıza ve bakım kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı bölgelerde yaşayanlar ise ‘Elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek İstanbul | 18 Ekim Salı BEDAŞ AYEDAŞ planlı kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, HASKÖY, MEHMETBEY, MEVSİM, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NEVBAHAR, SAKİNE, SEVBAN MEHMET, TATLIPINAR, YEŞİLBURÇ, İNKILAP sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MENEKŞE, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), SEREZLİ, TAVLA sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, ÜMİT sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, OĞUZHAN, İBRAHİM ÇALLI sk / ŞİRİNEVLER mah SERKAN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah HİLAL 2, ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ŞİRİN sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, ÇAĞATAY 1, ÖZER sk bölgelerinde 18/10/2022 11:30:00 - 18/10/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, CENNET sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 18/10/2022 15:00:00 - 18/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, BUĞDAY ÇIKMAZI, FİDE, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, GÖLBOYU, HARBİYE, ÇALIŞLAR, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ALİ ÇEBİ, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, SIRASELVİLER, SOĞANCI sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BİLLURCU, HOCAZADE, SIRASELVİLER, TEL sk bölgelerinde 18/10/2022 15:00:00 - 18/10/2022 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATBEY MERKEZ mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 785., 789., 792., 794., 795., 796., 797., 799., 800., 801., 802., 803., 803/2. ÇIKMAZ, 804., AKSEKİ, BAHÇELER, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1491., 1492., 1495., 1496., 1497., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah MARMARA, MUHTAR CAMİİ, SUNGUR sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, DUMLUPINAR, HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KEÇECİ MEYDANI, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ZEYNELAĞA, ZEYNELAĞA ÇIKMAZI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇINARLI BOSTAN, ÇORAPSIZ KADI ASKER, ÖZGÜR, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, NİLAY, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, YAY, ÇEŞMİNAZ, ŞEN sk bölgelerinde 18/10/2022 16:00:00 - 18/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 2.AŞIK VEYSEL, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, AZİM ÇIKMAZI, BULUT ÇIKMAZI, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HEKİM, MEHMET EFENDİ, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, SILA, ULUDAĞ, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 105., 107., 108., 113., 121., 150., 151., 153., 154., 158., 159., 162., 165., 169., 190., 207., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 18/10/2022 14:00:00 - 18/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CELAL BAYAR, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HALİM, HÜMAYUN, KALELER, MANASTIR, YENİBÜLBÜL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk bölgelerinde 18/10/2022 16:00:00 - 18/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2579., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADALAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI KINALIADA, ACIAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ATAŞEHİR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ESATPAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BEYKOZ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI GÖLLÜ, GÖLLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ÖRNEKKÖY, ALİM ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇEKMEKÖY

18.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BOSNA, NİLÜFER, YAVUZ SELİM, KIVANÇ

KADIKÖY

18.10.2022 09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜRRİYET, ATABEY, MAHMUT SADIK, HAMİYET, ULUSULUK, SARMAŞIK ÇIKMAZI, İKBALİYE, ARZU, KURBAĞALIDERE, SİNA, ALİ RUHİ, AHMET RASİM, NAHİT, MÜVERRİH ATA, UZUNÇAYIR, SARAYARDI, GAZHANE DERESİ

18.10.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KADİRAĞA, CADDEBOSTAN PLAJYOLU, RESSAM VECİHİ BEREKETOĞLU, GÜLİSTAN, GELENGÜL, MEHTAP, ZÜMRÜT ÇIKMAZI

18.10.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU, AŞIKLAR ÇIKMAZI

MALTEPE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ZÜMRÜTEVLER, EVİM ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

18.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TINAZTEPE, FATİH, ORHAN GAZİ, TANSEL, ADALARÖNÜ

PENDİK

18.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAHİL

18.10.2022 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TİBET

18.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TATLICI, BİLEN, HÜKÜM

18.10.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜLTÜRLÜ

18.10.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEŞERLİ

SANCAKTEPE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ABDURRAHMANGAZİ, ABDURRAHMAN GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI EYÜP SULTAN, ALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI VEYSEL KARANİ, ASILTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

18.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KEBİR, KUREYŞ, MELİH, NAFİLE, CELİL, EDEBALİ, ÇAYIR, TUNAHAN, SEMİH, FASILA, ŞÜKRAN, TEVHİD, UFUK, TARİH, İMARET, BİLGİN, KİLİM, KATİP, CEMAL, SULTANGAZİ, AHESTE, TİRYAKİ

18.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YÜCEL URUN, SUSAM, ŞAHİN, UYANIK, GEYLANİ

ŞİLE

18.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İĞDE, HALİL İBRAHİM, ERMİŞ, ŞÜKÜR, HÜRRİYET, MUTEBER, SAMYELİ

18.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERTÜRK, KADIKÖY

TUZLA

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ORTA, ATAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

18.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

18.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak RAUF ORBAY, AYGÜN, GÖL, GÖKÇEK, VATAN

Etkilenen Cadde / Sokak PERTEV, HIZIR REİS

18.10.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI

18.10.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZÜHRE

18.10.2022 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKINCILAR

18.10.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİRKAN

ÜMRANİYE

18.10.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKKAYA

ÜSKÜDAR

18.10.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ERGUVAN, SÖĞÜT, MİNE, KAMELYA, YASEMİN, MAVİ ÇAM, MENEKŞE, MANOLYA, BOSNA, ÇAM, ORKİDE, AYVACI, MİNE ÇIKMAZI

18.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HALK, MANASTIRLI İSMAİL HAKKI, GELİN ALAYI, DAVUTOĞLU