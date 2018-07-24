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Elektrik üretimi mayısta yükseldi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,73 yükselerek 23 milyon 305 bin megavatsaate çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 01:27
Elektrik üretimi mayısta yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Mayıs Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25,1'i doğalgaz, yüzde 19,48'i ithal kömür, yüzde 16,86'sı barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 16,37'si ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,73 artarak, 23 milyon 305 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 22,08, barajlı hidrolik santrallerde ise yüzde 7,94 azaldı. İthal kömürden elektrik üretimi yüzde 55,67, linyitten elektrik üretimi ise yüzde 37,01 artış gösterdi.

ABONE SAYISI ARTTI

Mayısta elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artarak 43 milyon 125 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 7,95, aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 4,96, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 4,40, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 2,70 ve sanayi tüketicilerinin sayısı da yüzde 1,52 arttı.

Mayısta faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,89 artışla 19 milyon 116 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 44,79'u sanayi, yüzde 28,16'sı ticarethane ve yüzde 21,22'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 1,86'sı aydınlatma ve yüzde 3,95'i de tarımsal sulama kaynaklı gerçekleşti.

KURULU GÜÇ YÜZDE 4.58 ARTTI

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,58 artışla 82 bin 288 megavata çıktı.

Kurulu gücün yüzde 32,03'ünü doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,46'sını barajlı hidroelektrik, yüzde 11,26'sını da linyit santralleri oluşturdu.

Kurulu kapasitenin kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üretilen tesislerden oluştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 01:27
  1. 2018 Yılı Mayıs Ayı Elektrik Piyasası Raporu
  2. barajlı hidroelektrik santralleri
  3. doğalgaz
  4. elektrik üretimi
  5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  6. ithal kömür
  7. linyit

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