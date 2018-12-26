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Elektrik üretimi ekimde azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalışla 23 milyon 99 bin megavatsaate indi- Söz konusu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 3,4 artarak 43 milyon 647 bine ulaştı

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:10
Elektrik üretimi ekimde azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalışla 23 milyon 99 bin megavatsaate indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 34,7'si doğal gaz, yüzde 24,9'u ithal kömür, yüzde 14,2'si linyit, yüzde 7,5'i barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.

Ekimde elektrik üretimi ithal kömür santrallerinde yüzde 25,5, jeotermal santrallerinde yüzde 18,4, linyit santrallerinde yüzde 14,5 ve rüzgar santrallerinde yüzde 12,4 arttı. Aynı dönemde, taş kömürü santrallerinde yüzde 24,7 ve doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi yüzde 22,7 azaldı.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalışla 23 milyon 99 bin megavatsaate düştü.

- Abone sayısı arttı

Ekimde elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 43 milyon 647 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 6,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 1,2 arttı.

Ekimde faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 18 milyon 804 bin megavatsaate ulaştı.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,4'ü sanayi, yüzde 28,8'i ticarethane ve yüzde 22'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 3,4'ü tarımsal sulama ve yüzde 2,4'ü de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

- Kurulu güçte yüzde 4,5 artış

Ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 82 bin 960 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 31'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,6'sı da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:10
  1. 2018 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu
  2. doğalgaz
  3. elektrik
  4. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  5. ithal kömür
  6. linyit
  7. Taş kömürü

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