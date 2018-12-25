Elektrik süpürgesi alırken dikkat edilmesi gerekenler

ZEMİN TÜRÜ

Alacağınız süpürge ile temizleyeceğiniz zeminin kaliteli ahşap kullanılarak oluşturulmuş bir parke mi yoksa büyük fayanslar mı olduğu çok önemli. Zemini çizip leke içinde bırakmayacak bir makine almak için öncelikle zemin tipini belirlemelisiniz.

HALI YIKAMA

Bazı süpürgelerin, halı yıkama özelliği de var! Süpürgenin fiyatında artışa sebep olan bu özellik, sizi iki farklı makine alma masrafından kurtarabilir. Fakat halı yıkama özelliğini hiç kullanmayacağınız bir süpürgeye sırf bu özellikten dolayı yüksek bir fiyat da ödememelisiniz.

GÜRÜLTÜLÜ YA DA SESSİZ ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ

Bazı elektrik süpürgeleri o kadar çok ses çıkarıyor ki sadece kullananı değil komşuları bile rahatsız edebiliyor. Son teknoloji ile gittikçe sessizleşen süpürgeler, alabileceğiniz en iyi alternatif olacaktır.

EVCİL HAYVAN TÜYLERİ

Evinizde çok tüy döken evcil bir hayvanınız varsa, tüy toplama özelliği olan süpürgeler sizin için ideal olacaktır. Ayrı bir efor sarf etmeden; aynı anda hem evinizi temizleyin hem de her yere dağılan tüylerden kurtulun!

KOLAY KULLANIM

Kablosu yeterince uzun olan, kullanımı sırasında herhangi bir zorluk çıkarmayan; ihtiyaç halinde anında kullanılıp hızlıca toplanıp kaldırılabilecek süpürgeler kendinize veya evinizin diğer işlerine de vakit ayırabilmek konusunda sizin için en iyi seçim olacaktır.

FİLTRE

Süpürgeniz bulunduğunuz ortamı temizlerken aynı anda ortamın havasını kirletmemesi için mutlaka filtreli olmalıdır. Piyasadaki bütün süpürgelerin ortak özelliği filtreli olmasıdır. Fakat bu filtrenin kalitesi de oldukça önemlidir. ''Hepa Filtre'' olarak bilinen partikülleri bile sızdırmayan filtreli süpürgeler ilk tercihiniz olsun.

VAKUM ÇANTASI

Vakum torbasına sahip süpürgeler, torbası olmayan süpürgelere göre daha yüksek oranda temizlik imkânı sunarken aynı zamanda alerjik kişiler için daha sağlıklı bir tercih oluyor.

VAKUMLAMA GÜCÜ

Süpürgenin vakum gücüne ne kadar müdahale edebildiğiniz, yaptığınız temizliğin de o oranda daha mükemmele yakın olmasını sağlayacaktır. Ahşap, halı ve fayans gibi farklı yüzeylerde farklı vakum gücünü kullanmanız gerekebilir.

GÜÇ VE ANAHTAR YAPISI

Temizlik sırasında açma-kapama tuşunun süpürge üzerinde erişebileceğiniz bir yerde olması size pratiklik kazanacaktır. Aynı zamanda süpürge motorunun devir sayısına bakarak ne kadar elektrik yakacağını ve size ve ne kadar maliyetli olacağını hesaplayabilirsiniz.



