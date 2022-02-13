Elektrik malzemeleri satın alınacak
Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Elektrik Malzemesi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale kapsamında 29 Kalem Elektrik Malzemesi alımı yapılacak. İhale 16.02.2022 tarih ve saat 10:30’da Samanlı Köyü Mevki Çınarcık Yolu Üzeri NO:93/1 Kat:2 Destek Hizmetleri Birimi Merkez/Yalova adresinde gerçekleştirilecek. Teslimatlar Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün belirttiği yere teslim edilecek.
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