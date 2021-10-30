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Ekonomi Elektrik malzemeleri satın alınacak
Ekonomi

Elektrik malzemeleri satın alınacak

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik malzemeleri satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:40:00 -
Elektrik malzemeleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. çeşitli elektrik malzemeleri satın alınacak. İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep edilmesi zorunlu. İhaleye katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu değil. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 14 (3) maddesi gereği ihale sonuç kararı, UEDAŞ ‘a KEP adresi ileten isteklilere bildirilecek. 

İhalemize kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek ve tüzel kişiler katılamazlar.

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