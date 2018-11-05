0553 313 94 23
impression

Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi kullanılamaz hale getirdi

Çıkan yangında bir ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:23
Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi kullanılamaz hale getirdi

Yangın, Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi Salıkkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer İ.’ye ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek bütün evi sardı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karasu ve Kocaali Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında kullanılamaz hale gelen ev kepçe yardımıyla yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:23
  1. Sakarya
  2. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    1. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ..
    3. İran'dan ABD'ye jet cevap!
    4. Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil..
    5. Hasan Şaş: Tuzağa düşürdüler
    6. VW’de indirim fırsatı
    7. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    8. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    9. “Ekonomide olumlu gelişmeler var”
    10. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyi..
    11. BMW Group’un 2020 hedefi üretimde..
    12. 'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'
    13. ÖTV indirimiyle yılın son fırsatları
    14. TOKİ enflasyonu sabitledi
    15. Alkollü sürücüden polise iğrenç teklif!
    16. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    17. Ortaöğretim ve lisede devamsızlık kaç..
    18. Beşiktaş'tan Diagne hamlesi
    19. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    20. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!