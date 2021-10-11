Elektrik kesintisi tam 230 bin yolcuyu etkiledi!
Japonya'da enerji kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. Ana trafoda çıkan ve yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle tren hatları durdu, 230 binden fazla yolcu etkilendi.
Japonya'da Tokyo yakınlarında bulunan Saitama'da ana trafo merkezinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını yaklaşık 3,5 saat sonra kontrol altına alırken, yangın nedeniyle yaralanan olmadı.
Ana trafoda transformatörlerin bulunduğu odanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatılırken, yangın sebepli yaşanan enerji kesintisi Tokyo'daki tren hatlarının geçici olarak durmasına neden oldu.
236 bin yolcu etkilendi
Kesinti sonrası JR East, Keihin-Tohoku ve Joban hatlarını kapsayan hatların durdurulmasından yaklaşık 236 bin yolcu etkilendi.