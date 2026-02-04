Elektrik kaçak olunca karla kaplı tarlayı bile sulamaya başladılar

Harran’da karla kaplı 50 dönümlük bir tarım arazisinin sulandığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, sulamanın hiçbir yasal bağlantısı bulunmayan 100 kVA gücünde kaçak trafoyla gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Söz konusu trafonun yaklaşık 100 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Aynı gün Eyyübiye ilçesi Dilimli Mahallesi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde ise traktör römorkuna yerleştirilmiş mobil kaçak bir trafo tespit edildi. Bu trafonun da benzer şekilde yüksek güçte olduğu kaydedildi.

KARLI TARLA SULANIR MI?

Her iki kaçak trafonun da tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenirken, Dicle Elektrik hukuk birimi tarafından trafolara el konulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yetkililer, karla kaplı arazilerin sulanmasının su kaynaklarının israfına yol açtığını vurgulayarak, sulamada kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara değil, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Açıklamada, "Yasal olmayan her müdahale enerji sisteminin dengesini bozmakta, dürüstçe faturasını ödeyen vatandaşlarımızın da zarar görmesine neden olmaktadır. Kaçak elektrikle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.