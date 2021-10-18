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Ekonomi Elektrik fiyatları Avrupa’da yüzde 150 arttı
Ekonomi

Elektrik fiyatları Avrupa’da yüzde 150 arttı

Hızla artan elektrik fiyatları, ülkeleri zor durumda bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:35:00 -
Elektrik fiyatları Avrupa’da yüzde 150 arttı

İlk 9 ayda Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde fiyatlar yüzde 150 yükseldi. Enerji krizinin en derin etkilerinin görüldüğü ülkelerden Birleşik Krallık’ta ocakta ortalama 90 Euro olan 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı eylülde yüzde 146 artışla 221 Euro’ya ulaştı. Almanya elektrik piyasasında 1 megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 52 Euro’dan yüzde 148 artışla 129 Euro’ya, İtalya ve İspanya’da 60 Euro’dan yüzde 157 artışla 154 Euro’ya, Fransa’da 60 Euro’dan yüzde 123 artışla 134 Euro’ya çıktı. Türkiye’de ise ocakta ortalama 298 lira olarak belirlenen 1 megavatsaat elektriğin fiyatı eylülde 521 lirayı buldu.

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