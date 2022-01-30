Kış aylarında faturalar diğer aylara oranla daha yüksek gelir. Bunda en büyük etken hiç kuşkusuz ısınma masrafları… Ocak ayı elektrik faturalarının gelmesiyle birlikte pek çok kişi faturalara taksit ikanı olup olmadığını araştırıyor.

Elektrik faturasına taksit yapılıyor mu? Elektrik faturası kaç taksit yapılıyor?

Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanmaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik uygulanan kademeli tarifede asıl amacın dar gelirli ailelere yardım etmek olduğunu belirten Dönmez, tarife hazırlanırken Türkiye genelindeki hanelerdeki tüketim ve abone sayısının dikkate alındığını kaydetti.

Dönmez, bu uygulamanın ilk defa yılbaşında başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yıl içinde, belki 6 ay sonunda da olabilir, verileri alacağız. 150 kilovatsaat altında kalan tüketim ne kadar, kaç hane altında ya da üstünde bu verileri alıp değerlendireceğiz. Gerçekten bir ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" ifadelerini kullandı.

Elektrik faturası ödeyecek olanlar ise taksitlendirme işleminin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Elektrik faturası borcu biriken vatandaşlara elektrik sağlayıcı şirketler taksit imkanı sağlıyor. Geçmiş dönemleri kapsayan borçların ödenmesi için yaklaşık 9 taksit yapılıyor. Ancak güncel faturalara taksit uygulanmıyor.