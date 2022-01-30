Devlet, sosyal desteklerden yararlanan vatandaşlara, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstüne, asker ailelerine, engelli ve yaşlılık aylığı alanlar ile kronik hastalıkları bulunanlara elektrik desteği sağlıyor. Peki, kim ne kadar elektrik desteği alıyor?

Elektrik faturası ne kadar olursa devlet destek veriyor, elektrik desteği ne kadar yapılıyor?

Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz” dedi.

Elektrik faturası desteği almak isteyenler kimlikleri ve elektrik faturalarıyla PTT şubelerinden başvuru yapabiliyor.

Kronik hastalıkları bulunan ve cihaza bağlı olan vatandaşların ise başvurularını online olarak e Devlet üzerinden alınabiliyor.

2021 yılında 137,33 TL olarak ödenen desteği 2022 yılında 206 TL'ye yükseltildi.