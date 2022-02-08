Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Elektrik faturalarında nasıl bir düzenleme olacak?
Yılbaşında gelen zamlar sonrası elektrik faturalları cep yaktı. Elektrik faturalarında indirimli kullanım oranı 210 kilowatta çıkarıldı. Vatandaşlar ödemede göçlük çektiği faturalarda yeni düzenlemenin yapılmasını talep ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gelen yüksek faturalar sonrası elektrik faturalarında yeni düzenlemenin yapılacağını ifade etti. Peki Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Elektrik faturalarındanda nasıl bir düzenleme olacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası elektrik tarifelerinde aylık tüketim olarak belirlenen 150 kilowattan 210 kilowata çıkarıldığını açıklamıştı.