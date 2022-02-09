Elektrik faturalarında indirim nasıl olacak? Hangi elektrik faturaları düşecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamza Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına vurgu yaptı. İşte Hamza Dağ'ın elektrik faturalarına yönelik yaptığı o açıklama: "Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu.

Elektrik faturalarında indirim nasıl olacak?

Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. hem sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak."

Cem evlerinin elektrik faturaları ödenecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'elektrik faturalarında yeni düzenleme olacak mı' sorusuna canlı yayında yanıt verdi. Cem evlerinin elektrik faturalarına ilişkin de bilgilendirmede bulunan Bakan Dönmez, “Doğrudan grupların adını saymadan söyledim. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Bunlara ilişkin farklı tarife grubu oluşturulabilir mi diye. Ekibimiz de çalışıyor. Bitince de kamuoyumuzla da paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." demişti.