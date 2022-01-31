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Ekonomi Elektrik faturalarına indirim yapılacak mı? Ocak ayı elektrik faturalarına indirim var mı?
Ekonomi

Elektrik faturalarına indirim yapılacak mı? Ocak ayı elektrik faturalarına indirim var mı?

Elektrik faturaları yeniden mi hesaplanacak güncel | Son günlerde pek çok kişi elektrik faturalarının 2-3 kat fazla geldiğinden şikayetçi oldu. Konu, kabine toplantısında masaya yatırıldı ve yeni bir düzenleme kararı alındı. Peki, elektrik faturalarına ne kadar indirim yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:25:00 -
Elektrik faturalarına indirim yapılacak mı? Ocak ayı elektrik faturalarına indirim var mı?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısındaydı. Merakla beklenen toplantı gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, elektrik faturalarına indirim var mı?

Elektrik faturalarına indirim yapılacak mı? Ocak ayı elektrik faturalarına indirim var mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturalarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” dedi.

Söz konusu uygulama vatandaşların şubat ayı faturalarından itibaren uygulanacak. Oca ayı faturalarının indirimi gibi bir konu hakkında açıklama yapılmadı.

 

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