Milyonların gözü kulağı kabine toplantısındaydı. Merakla beklenen toplantı gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, elektrik faturalarına indirim var mı?

Elektrik faturalarına indirim yapılacak mı? Ocak ayı elektrik faturalarına indirim var mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturalarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” dedi.

Söz konusu uygulama vatandaşların şubat ayı faturalarından itibaren uygulanacak. Oca ayı faturalarının indirimi gibi bir konu hakkında açıklama yapılmadı.