Elektrik faturaları indirilecek mi? Elektrik düzenlemesi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik fiyatlandırmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik zammı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, enerji fiyatlarının küresel çapta arttığını, bununla ilgili bakanlık ve EPDK'nın çalışmalar yaptığını ve gerekli görülürse Hazine tarafından sübvanse edilebileceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle: "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Ülke için Türkiye için demokrasilerde gerekli olduğunu, faydası olduğunu biliyoruz. Biz de bazı yerlerde muhalefetiz. İzmir Milletvekiliyim ve İzmir'le ilgili bazı konularda muhalefet yapıyorum. Ülkemizde muhalefet eleştiri, öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Gezi olaylarında gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde. Provokasyon yapıyor. Parti yetkilileri açıklamalarda bulundu. Elektrik fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapılacağına dair. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İzmir, İstanbul, Antalya, Adana'da otobüs biletlerine de suya da zam geldi. Büyükşehir belediyelerinde otobüse binerken bilet basmayın mı diyeceğiz?"

Elektrik düzenlemesi nasıl olacak?

Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanacak bir hadise yok diyemeyiz, var. Vatandaşımız bundan en az hasarla yaşaması kanaatinde olduğumuzu söylüyoruz. Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu. Uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen, yöneten, yönetmeye talip olanların düşünmesi gereken nokta enerjide dışa bağımlığını kaldırmak. Bizim hamlelerimiz var hep karşımıza kim çıkıyor? Nükleer tesisi kurma konusunda önümüzde engel olanlar kim? CHP ve zihniyeti engel oldu. RES, HES yaparken engel oldu. Karadeniz doğal gazına sevinmediler bile. Enerji bağımlılığını azaltmamız lazım."

Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödedi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında, elektrik faturalarına ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuyla ilgili talimatları olduğunu belirten Kalın, şunları söylemişti: "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."