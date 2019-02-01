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Elektrik, doğal gaz ve GSM abonelikleri nereden ve nasıl yapılır?

Elektrik, doğal gaz ve GSM aboneliklerine ilişkin son dakika düzenlemesi yapıldı. Elektrik ve doğal gaz abonelikleri için artık kuruma gitmeden zaman kaybetmeden bir tıkla yapılabilecek. Peki Elektrik, doğal gaz ve GSM abonelikleri nereden ve nasıl yapılır?

01 Şubat 2019 Cuma 11:29
Elektrik, doğal gaz ve GSM abonelikleri nereden ve nasıl yapılır?

Elektrik, doğal gaz ve GSM aboneliklerine ilişkin son dakika düzenlemesi yapıldı. Elektrik ve doğal gaz abonelikleri için artık kuruma gitmeden zaman kaybetmeden bir tıkla yapılabilecek. Peki Elektrik, doğal gaz ve GSM abonelikleri nereden ve nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğal gaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklaması yaptı.

Doğalgaz abonelik işlemi

Doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılması ve doğal gaz dağıtım şebekesi hattının bina iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrol ve onay işlemlerini kapsar. Bu işlemler için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bağlantı sözleşmesi imzalanır ve işlem esnasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli alınır. 

Abone Bağlantı Bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir.  Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz.

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’ si için 594 TL +KDV, 200 m2’ den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 516 TL +KDV tahsil edilir. 

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa; Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online bağlantı sözleşmesini tıklayarak yapabilir veya İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinden yaptırabilirsiniz. Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa, İGDAŞ yasal süre içerisinde servis kutusu bağlantısını yapacaktır. 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:29
  1. Doğalgaz abonelik işlemi
  2. Elektrik
  3. doğal gaz ve GSM abonelikleri nereden ve nasıl yapılır?

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