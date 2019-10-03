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Elektrik direğini keserek çaldılar!

Kars'ta 10 metrelik elektrik direğini çalan 2 kişi kolluk devriyesindeki jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:08
Elektrik direğini keserek çaldılar!

Kars’ta Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım şirketine ait elektrik direğini keserek çalan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’nca, Arpaçay Taşlı Tepe mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 2 kişi, Aras EDAŞ Firmasına ait 10 metre uzunluğundaki elektrik direğini kesip çalarken suçüstü yakalandı.

"Çalışmalar aralıksız devam edecek"

Jandarma ekipleri, ele geçirilen elektrik direği ile elektrik direğini taşımak için kullanılan traktörü muhafaza altına alırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması için bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:08
  1. Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım şirketi
  2. elektrik direği
  3. Arpaçay Taşlı Tepe mevkii
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  5. Jandarma ekipleri
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