Elektrik direğine çarpan beton mikseri devrildi 1 kişi yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da elektrik direğine çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Mustafa T. idaresindeki 63 K beton mikseri, Çatalçeşme Mahallesi TOKİ şantiyesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada şoför kabininde kalan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Mustafa T, sağlık ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.