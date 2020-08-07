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Aktüel

Elektrik direğine çarpan beton mikseri devrildi 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:00:12 -
Elektrik direğine çarpan beton mikseri devrildi 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da elektrik direğine çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Mustafa T. idaresindeki 63 K beton mikseri, Çatalçeşme Mahallesi TOKİ şantiyesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada şoför kabininde kalan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Mustafa T, sağlık ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


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