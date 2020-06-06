  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım 50 dönüm ekili araziyi küle çevirdi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:23:29 -
Elektrik direğinden çıkan kıvılcım 50 dönüm ekili araziyi küle çevirdi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü.


Olay, Kocaköy ilçesi Eyüpler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Ekili araziye sıçrayan kıvılcımlar sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü. İlçeden gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 50 dönümlük ekili alan kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı