Elektrik dağıtımı alanında 66,7 milyarlık yatırım yapılacak

Ertuğrul Şahan

Yeni yatırımlarla mevcut şebeke ağlarını her yıl genişlettiklerini belirten Dönmez, “Elektrik dağıtım sektörümüz özelleştikten bu yana yatırımlar 2 kat artarak 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde 40 milyar liraya ulaştı. Yaklaşık olarak 46 milyon aboneye hizmet veren dağıtım hattı uzunluğumuz 2020 sonunda 18 bin 270 kilometre ilaveyle 1 milyon 190 bin 605 kilometreye ulaştı. Dağıtım trafo sayımız 14 bin 39 adet artışla 519 bin 346 oldu. 2019’da 192 bin 78 megavoltamper olan dağıtım trafo gücümüz de 2020 sonunda 199 bin 748 megavoltampere yükseldi.” diye konuştu. Dönem başında yatırım tavanının 34 milyar lira olarak belirlendiğini ancak 6 milyar lira fazla yatırımla daha fazla hizmet sunulduğunu vurgulayan Dönmez, 2019’da kullanıcı başına 20,5 saat olan kesinti süresinin yüzde 11 azalarak 18,2 saate düştüğünü anlattı. Dönmez, dördüncü uygulama dönemi olan 2021-2025 yıllarında toplam 66,7 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı planlandığına işaret ederek, “Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. Daha önce planlı bakımlar işletme bütçesinden karşılanıyordu. Planlı bakımlar için 10,5 milyar liralık bir bütçe ayırdık.” ifadelerini kullandı.