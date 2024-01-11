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Yerel Elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yat alev aldı
Yerel

Elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yat alev aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 07:02:00 -
Elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yat alev aldı

Muğla Marmaris’te bakıma alınan bir yatta elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yat firması çalışanları tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın itfaiye ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar söndürüldü. Çalışanların kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürmesi takdir toplarken firma tarafından, personele periyodik aralıklarla yangın eğitimi verildiği öğrenildi.

Yangın akşam saatlerinde Marmaris Bozburun Yarımadası’nda faaliyet gösteren DSV Yatçılık Firması’nın çekek, bakım ve onarım sahasında meydana geldi. Yerli ve yabancı pek çok tekne ve yata kışlama bakım onarım hizmetinin verildiği DSV Yatçılık’a elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yatlardan birinden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler hemen alarma geçti. Kısa sürede acil durum düzenine geçerek yangına müdahale eden firma çalışanları itfaiye ekipleri bölgeye gelinceye kadar yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın çıkan yatta maddi hasar oluşurken alevlerin bölgedeki diğer deniz araçlarına sıçramadan söndürülmesi takdir topladı.

Firmada rutin aralıklarla yangın eğitimi verilip yangın tatbikatı düzenlendiği öğrenildi.

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