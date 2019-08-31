Elektrik akımına kapılan işçiye yapılan müdahaleler yetersiz kaldı Şanlıurfa'da çıktığı elektrik direğinde elektrik direğinde akıma kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Çaykara Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Mehmet Yavuz (59) akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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