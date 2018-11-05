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Elektrik akımına kapılan gence son görev!

Antalya'nın Kaş ilçesinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden bir kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:01
Elektrik akımına kapılan gence son görev!

Antalya'nın Kaş ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Kaş ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda 17 yaşındaki Devran Tunahan Köscü, serada ilaçlama için kullanılan ilaç motorundaki elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından götürüldüğü Demre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Köscü, hayatını kaybetti.

 

Okul arkadaşları yalnız bırakmadı

Köscü’nün cenazesi ikindi namazından sonra Karadağ mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Eski Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ile Köscü’nün öğretmenleri, okul arkadaşları ve köylüler katıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:01
  1. elektrik akımına kapıldı
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