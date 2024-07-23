Elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde damda salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde damda salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti.
Olay, Kırsal Akçalı Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, damda makine ile domates salçası üreten anne Z.E. (50) ve kızı H.E. (15) elektrik akımına kapıldı.
Hastaneye kaldırılan anne ile kızı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İLKHA)