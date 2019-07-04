Elektrik aboneliğinde tedarikçi değiştirebilme dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde önemli bir değişikliğe imza attı. Yeni değişiklikle beraber elektrik kullanıcıların hakları genişletildi. Elektrik kullanıcıları artık internet üzerinden veya çağrı merkezinden tedarikçisini değiştirip tasarruf edebilecek. Yönetmelikte yapılan bu değişimden 20 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor.

EPDK tarafından alınan kararla 2019 yılı için serbest tüketici limiti düşürüldü, 68 TL ve üzeri fatura ödeyen herkese tedarikçi değiştirme hakkı tanındı. Bu miktar ve üzeri fatura ödeyen vatandaşlar kendilerine uygun elektrik tedarikçisini seçerek tasarruf edebilecek.

Tedarikçi değişimi internet ve çağrı merkezinde

Mevzuat güncellemeleriyle birlikte artık internet üzerinden veya çağrı merkezinden tedarikçi değişikliği yapılabilecek. Daha önceden ıslak imzalı olarak alınması zorunlu tutulan form kaldırıldı. Tüketicilerden ıslak imza alma zorunluluğunun kalkmasıyla birçok sorunun da önünde geçildi.

Tüketiciden ıslak imza almanın maliyeti, değişim yapan tüketici başına 120 TL'ye kadar ulaşıyordu. Bu işlemin online yapılabilmesiyle evrak takibi sebebiyle ortaya çıkan maliyetler de son bulmuş oldu. İndirime ek olarak bu maliyetin de tüketicilere tasarruf olarak yansıması bekleniyor.

Sözleşmeler cayma bedeli olmadan feshedilebilir

Yönetmeliğe göre belirli süreli sözleşmeler en fazla üç yıllık kurulabilirken, tüketiciler belirsiz süreli sözleşmeleri herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin diledikleri zaman feshedebilir. Ayrıca sözleşmelerin bitim tarihine yakın bir tarihte tüketicilerin yeniden onayı alınmadan kendiliğinden yenilenemez veya tedarikçiler tarafından otomatik uzatılamaz.

Tedarikçi değiştirerek zamlardan etkilenmeyebilirsiniz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz'dan itibaren elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılacağını açıklamıştı. Fakat tüketicilerin tasarruf etmesini kolaylaştıracak yenilemeler sayesinde kullanıcılar artık çok kolay bir şekilde tedarikçi değiştirebilecek ve tedarikçiler arasındaki rekabetin açılmasıyla birlikte bir elektrik faturasında yüzde 20 tasarruf etme şansını elde edecek.