Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin faturalara yansıtıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. EPDK tarifelere yeni bir unsur ya da yeni bir gider kalemi eklenmedi açıklamasında bulundu.

Elektriğe zam yapılacak mı?

Uygulamada yeni bir gider kalemi kesinlikle söz konusu değildir. Hatta özelleştirme öncesi de bu tip giderler elektrik tarifelerinin hesaplanmasında geçerli olmuştur. EPDK tarafından bu kalemlere limit ve sınırlama getirilmiştir. Faturalar için herhangi bir zam ya da fiyat artışı söz konusu değildir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son düzenlemeyle ilişkin şu açıklamayı yaptı: “EPDK beş yıllık (2021-2025) tarife dönemi çalışmalarını tamamladı. Daha önceki (2016-2020) dönemde yer alan maliyetler ve vatandaşımıza hizmeti etkileyecek kalite faktörleri gözden geçirildi. Şebeke kalitesinin arttırılması ve kesintilerin tamamen ortadan kaldırılması, kayıp kaçakla mücadelede hedeflere ulaşılması, bakım ve onarım faaliyetlerinin arttırılması, doğru ve etkin yatırımlarla istihdamın arttırılması kapsamında yol haritası belirlenmiş oldu. Yani EPDK bu düzenleme ile bir zam ya da fiyat değişikliği yapmadı. Kesinlikle tarifelere yeni bir unsur ya da yeni bir gider kalemi eklenmedi. Bu giderler; tarifelere yönelik daha önceki (2011-2015 tarife dönemi, 2016-2020 tarife dönemi) tebliğlerde de yer almaktadır ve EPDK tarafından bu kapsamdaki giderlere limit ve sınırlama getirilmiştir.”