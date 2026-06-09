Elebaşı dağdan Türkiye gündemini değerlendirdi: Öcalan, CHP, Rahmi Koç!

Terör örgütü KCK’nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi terörist Mustafa Karasu, Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlememesinin temel nedeni olarak Türkiye’nin gerekli adımları atmaması olduğunu savundu.

Karasu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye tanıdığı sürenin dolmasına rağmen "umut hakkı" konusunda herhangi bir adım atılmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarına rağmen sürecin ilerleyebilmesi için “Abdullah Öcalan'ın aktif rol üstlenmesi” gerektiğini söyledi.

Karasu, “Süreç ilerlemiyorsa bunun önemli nedenlerinden biri, sürecin baş aktörü olan Apo konusunda Türk devletinin gerekli adımları atmamasıdır. Apo'nun özgür çalışma koşulları olmazsa süreç ilerlemez.

Meclis komisyonu çalışmaları ve kamuoyuna yansıyan yasa hazırlıkları var ancak yalnızca silah bırakmaya odaklanan düzenlemeler yeterli olmaz. Kürt sorununun çözümü için demokratikleşmenin önünü açacak kapsamlı bir "kök yasa" ya da "çerçeve yasa" hazırlanmalı. İnkârı ve asimilasyonu ortadan kaldıracak, demokratikleşmenin önünü açacak bir kök yasa gerekir. Yüz yıllık Kürt sorununun çözümünün yolunu açacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır" dedi.

CHP’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

Karasu, CHP'ye yönelik yargı süreçlerini eleştirerek bunların muhalefeti yeniden şekillendirme girişimi olduğunu dile getirdi. Karasu, iş insanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı ve Kürt kadınlarına yönelik olduğu belirtilen fıkra nedeniyle oluşan tartışmalara da değindi. Koç'un sözlerinin yalnızca bireysel bir tutum olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Karasu, Koç’un sözlerinin Türkiye’de hemen her kesimden tepki görmesine rağmen bunları göz önünde bulundurmadan fıkranın Kürtlere yönelik yerleşik anlayışın bir yansıması olduğunu savundu: "Rahmi Koç, Türkiye'deki bir zihniyeti açığa vurmuştur. Bu mesele yalnızca bir kişinin sözleriyle açıklanamaz. Kürtler sanat, edebiyat ve medyada olumsuz biçimde temsil ediliyor. Sadece özür ile bu mesele geçiştirilemez.”