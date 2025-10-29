  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası

Bahis skandalı büyüyor! UEFA Soruşturma Açıyor

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

“Satışı asla söz konusu değil”

Asrın Projesi Rekor kırıyor! Varsın Yılmaz Özdil binmesin

Kemer'de Sular Isınıyor! Eski Başkanın Gözaltında Ne Var, Kimleri Telaşlandırdı!

Hastanede rehin kalınan günlerden bu günlere

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

İsrail’in efendisi olduğu yapay zeka Elon Musk tarafından tanıtıldı

Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı
Gündem Elebaşı Abdi kaşınıyor! Terör örgütü 2 Suriye askerini öldürdü
Gündem

Elebaşı Abdi kaşınıyor! Terör örgütü 2 Suriye askerini öldürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elebaşı Abdi kaşınıyor! Terör örgütü 2 Suriye askerini öldürdü

Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’nin Suriye’deki çatı örgütü terör örgütü Demokratik Suriye Güçlerinin, Tişrin Barajı çevresinde Suriye askerlerine saldırdığını ve 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ele başı Mazlum Abdi yönetimindeki Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG), Tişrin Barajı çevresinde Suriye askerlerine saldırdığını duyurarak "Askerlerimiz bombalandı. Saldırı sonucunda 2 askerimiz hayatını kaybetti, bir askerimiz de yaralandı” ifadeleri kullanıldı. 

Suriye Savunma Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, DSG'nin Tişrin Barajı çevresindeki bir Suriye ordusu noktasına bombardıman düzenlediği ifade edilerek "DSG güçleri, daha önceki tüm mutabakat ve anlaşmaları bir kez daha reddederek, ordu mevzilerini hedef alıp mensuplarını öldürmek suretiyle hepsini görmezden gelmektedir" denildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ziyaretçi

Yahu bu şerefsizlere daha ne kar göz yumulacak. Bir an önce neye mal olursa olsun bunlara anladıkları dilden cevap verilmelidir.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23