Elebaşı Abdi kaşınıyor! Terör örgütü 2 Suriye askerini öldürdü

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ele başı Mazlum Abdi yönetimindeki Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG), Tişrin Barajı çevresinde Suriye askerlerine saldırdığını duyurarak "Askerlerimiz bombalandı. Saldırı sonucunda 2 askerimiz hayatını kaybetti, bir askerimiz de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, DSG'nin Tişrin Barajı çevresindeki bir Suriye ordusu noktasına bombardıman düzenlediği ifade edilerek "DSG güçleri, daha önceki tüm mutabakat ve anlaşmaları bir kez daha reddederek, ordu mevzilerini hedef alıp mensuplarını öldürmek suretiyle hepsini görmezden gelmektedir" denildi.