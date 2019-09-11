Eldivan’da ev yangını Çankırı’nın Eldivan ilçesinde meydana gelen yangında bir ev küle döndü.

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde meydana gelen yangında bir ev küle döndü.

Eldivan ilçesi Akbulut köyünde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıkınca çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çalışmaları sonucunda yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre köy muhtarı Yunus Kazak’a ait olan ev müdahale sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili araştırma çalışmaları başlatıldı.

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