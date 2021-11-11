Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı kimdir? Eldivan Belediyesi hangi partiden?

Çankırı Eldivan Belediyesi hangi partiden? 31 Mart 2021 yerel seçim sonuçlarına göre, Eldivan Belediyesi seçimini AK Parti kazadı. AK Parti Eldivan Belediye başkan adayı olan Mustafa Lafcı oyların yüze 51,29’unu alarak Eldivan Belediye başkanı lodu. Eldivan Belediyesi MHP adayı Nusrettin Gökçer ise oyların yüzde 26,85’ini, CHP ise oyların yüzde 20,71’ini almıştı. Peki Mustafa Lafcı kimdir? Mustafa Lafcı kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Lafcı hayatı ve biyografisi.

Mustafa Lafcı kimdir?

Mustafa Lafcı 04/03/1986 Eldivan doğumludur. 2006 yılında İstanbu Teknik Üniversitesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırıp 2007 yılında bölümü bıraktı. Aynı yıl Mustafa kemal Üniversitesi Harita Kadastro Bölümüne kayıt yaptırıp 2009 yılında bölümden mezun oldu. 2009 yılında dikey geçiş sınavı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (harita mühendisliği) bölümüne başladı ve 2012 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Çankırı merkezde harita mühendislik bürosu açtı. 10.11.2017 tarihinde AK Parti Eldivan İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mustafa Lafcı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak seçimi kazanarak Eldivan Belediye başkanı oldu.