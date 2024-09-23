Elden geliyor: Senaryo belli oldu! Büyük müjde...
EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray'da derbi zaferi sonrası büyük bir müjde daha geldi..
EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray'da derbi zaferi sonrası büyük bir müjde daha geldi..
Galatasaray'da Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmenin sevinci yaşanırken, Sarı-Kırmızılı yönetimden yerli oyunculara müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikten sonra, yerli oyuncularına yönelik toplu sözleşme iyileştirmesi yapma kararı aldı.
Garanti ücretleri ve maaşlarını TL üzerinden alan yerli futbolcuların sözleşmelerine toplu iyileştirme olacak.
Derbide başarılı performans sergileyen Yunus Akgün olmak üzere Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Günay'ın yıllık ücretlerinde ciddi bir artışa gidilecek.