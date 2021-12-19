Eldeki lekeleri önlemek için el temizliğinin ve bakımının doğru olarak yapılması önemlidir. Doğal yöntemler kullanılarak daeldeki lekeleri tedavi edilebilir. İşte el lekelerine iyi gelen doğal yöntem.

Eldeki lekeleri silgi gibi silen kür

Malzemeler

2 yemek kaşığı aleo vera jeli,

2 yemek kaşığı bal,

2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu,

1 yemek kaşığı limon suyu,

1 yemek kaşığı deniz tuzu.

Hazırlanışı

Temiz bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı aleo vera jeli, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzunu düzgün ve kalın bir macun hazırlayabilmek için homojen oluncaya kadar karıştırınız.

Hazırladığınız bu karışımı el ve ayaklarınıza uygulayarak 2 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. 25 dakika bekletin. Ardından durulamak için suyla yıkayabilirsiniz.

Cildinize bir bakım uygulaması yaptığınızda güneşten korunmanız gerekir. Güneş lekelerine ne iyi gelir derseniz;

Limon suyu

Güneş lekelerine karşı en etkili malzemelerden biri limon suyu.

Elma sirkesi

Doğal asitler içeren elma sirkesi de hem güneş sebebiyle hem de yaşlılık sebebiyle oluşan lekelerin önüne geçmenize yardımcı olabilir

Eldeki egzamaya ne iyi gelir?