Eldeki lekeleri silgi gibi silen kür
Güneşe maruz kalma aşırı melanin üretimine yol açabilir, bu da yüzünüzde, ellerinizde ve boynunuzda kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur.
Eldeki lekeleri önlemek için el temizliğinin ve bakımının doğru olarak yapılması önemlidir. Doğal yöntemler kullanılarak daeldeki lekeleri tedavi edilebilir. İşte el lekelerine iyi gelen doğal yöntem.
Eldeki lekeleri silgi gibi silen kür
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı aleo vera jeli,
- 2 yemek kaşığı bal,
- 2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu,
- 1 yemek kaşığı limon suyu,
- 1 yemek kaşığı deniz tuzu.
Hazırlanışı
Temiz bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı aleo vera jeli, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzunu düzgün ve kalın bir macun hazırlayabilmek için homojen oluncaya kadar karıştırınız.
Hazırladığınız bu karışımı el ve ayaklarınıza uygulayarak 2 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. 25 dakika bekletin. Ardından durulamak için suyla yıkayabilirsiniz.
Cildinize bir bakım uygulaması yaptığınızda güneşten korunmanız gerekir. Güneş lekelerine ne iyi gelir derseniz;
Limon suyu
Güneş lekelerine karşı en etkili malzemelerden biri limon suyu.
Elma sirkesi
Doğal asitler içeren elma sirkesi de hem güneş sebebiyle hem de yaşlılık sebebiyle oluşan lekelerin önüne geçmenize yardımcı olabilir
Eldeki egzamaya ne iyi gelir?
- Yulaf tozu
- Aloe vera
- Salatalık
- Beyaz dut
- Papatya
- Zerdeçal