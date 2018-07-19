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Elde karıncalanma neden olur?

Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan ve vücuda etkisi değişebilen karıncalanma, kimi zaman sadece ellerde ya da ayaklarda hafif hafif kaşınma şeklinde oluşur.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:30
Elde karıncalanma neden olur?

ELLERDE KARINCALANMA NEDENLERİ:

Damar hastalıkları, ellerde karıncalanma oluşumunun temel nedenlerindendir.

İleri boyutlardaki böbrek hastalıkları ve karaciğer hastalıkları ellerde karıncalanmaya neden olabilir.

Ellerde karıncalanmanın nedenlerinden biri de iç salgı bezlerinin yeterince çalışmamasıdır.

Kanser de el ve ayak karıncalanmasının nedenlerindendir. Kanserin ilk aşamasında bu şikayetler yaşanmaktadır.

Vitaminlerin tümü vücut yapılanması için farklı görevlere sahiptir.

Eksiklikleri ya da fazla olmaları türlü sorunlar doğurur. Kimi vitaminler vücutta yeterince bulunmazsa ellerde karıncalanma sorununu doğurabilir.

Özellikle B6 ve B12 Vitamin eksikliği bu sorunu tetikler. Bununla birlikte ilginçtir ki azlığı karıncalanmalara neden olan B6 Vitamininin fazlalığı da karıncalanmalara neden olabilmektedir.

Uzun süreli alkol kullanımı vücuttaki birçok organ gibi eller ve ayakları da etkilemektedir.

Yoğun alkol alan kişilerde karıncalanma sorunu yaşanabilmektedir.

Ağır metallerden olan kurşun ve civa zehirlenmeleri ellerde karıncalanmaya neden olabilmektedir.

Bu nedenlerin dışında romatizmal kaynaklı hastalıklar da ellerde ve ayaklarda karıncalanmaları doğurabilir.

Raynaud hastalığı ellerde ve yoğun olarak parmaklarda karıncalanmalara neden olmaktadır. Belirtiler iyi takip edilmeli ve vaktinde önlem alınmalıdır.

Beyin ve omurilik sistemindeki hasarlar da ellerde karıncalanmalara yol açabilir.

Karpal Tünel Sendromu olarak bilinen el bileklerinden geçen sinirlerin basınç altında kalması parmaklarda karıncalanmaya neden olur.

Metabolik kaynaklı hastalıklar el ve ayaktaki karıncalanmanın temelini oluşturabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:30
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