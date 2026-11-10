Elbistan’ın Yeni Kütüphanesi Açılış İçin Gün Sayıyor

Elbistan’da inşa edilen İlçe Halk Kütüphanesi için yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanan takvim doğrultusunda inşa edilen Elbistan İlçe Halk Kütüphanesi, artık açılış için gün sayıyor. Kaba inşaat çalışmaları, çevre düzenlemesi ve ince işçiliklerin tamamlandığı yapıda iç teşrifatlarının tamamlanma işleri gerçekleştiriliyor. Yeni nesil kütüphane olarak hayat bulacak merkez, Elbistan’daki her yaştan vatandaşlar için araştırma, öğrenme ve kültürel etkinliklere de imkân sağlayan alan olarak hizmet verecek.

Her Yaş Grubu İçin Ayrı Kullanım Alanları

Kütüphanede çocuklara farklı yaş gruplarına göre düzenlenen okuma salonları ayrılacak. 3-6 yaş ve 7-14 yaş grupları için planlanan bu alanların yanı sıra, 0-3 yaş çocuklara yönelik etkinlik bölümü de bulunacak. Böylece minik ziyaretçiler kitaplarla tanışabilecek, yaşlarına uygun etkinliklere katılabilecek.

Multimedya Odasında Dijital İçerik İmkânı

Kütüphanede yer alacak multimedya odası, ziyaretçilerin dijital ve görsel-işitsel içeriklerden yararlanabileceği alanlardan biri olacak. Odanın, bilgiye farklı araçlarla erişmek isteyen kullanıcılara ve kütüphane bünyesinde düzenlenecek eğitim çalışmalarında gençlerin görsel-işitsel materyallerden yararlanabilmesi amaçlanıyor.

Yetişkinler ve Öğrenciler İçin Çalışma Alanları

Elbistan’ın yeni kütüphanesi, yetişkin okuma salonu ile bireysel çalışma salonu, sessiz bir ortamda kitap okumak ve ders çalışmak isteyenlere hizmet verecek. Grup çalışma salonu ise öğrencilerin birlikte çalışmasına ve ortak projeler yürütmesine uygun şekilde kullanılabilecek. Kütüphanede ayrıca farklı kullanıcıların yararlanabileceği bir okuma salonu da yer alacak. Kütüphane alanında ise 55 bin kitap bulunacak. Basılı eserler noktasında farklı materyallerin bulunacağı kütüphane, ziyaretçilerine farklı türde bilgi kaynaklarından yararlanabilmesine de olanak tanıyacak.

Atölyeler ve Etkinlikler İçin Ortak Buluşma Noktası

Kütüphane içerisinde yer alacak atölye alanları; sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı alanlarda düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çok amaçlı konferans salonu ise söyleşi, panel, seminer ve kültürel organizasyonlar için kullanılacak.

Çevre Dostu Kütüphane!

Kütüphane çatısına kurulan güneş enerji panelleriyle yapının enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji kullanımı, kütüphanenin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla faaliyet göstermesine destek olacak.