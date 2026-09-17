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Yerel Elbistan'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yerel

Elbistan'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Elbistan'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 14 Eylül'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı; 11 yivsiz tüfek ve 172 fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 14 Eylül'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti ile silah ve mühimmat suçlarından 6 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre operasyonlar, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Çalışmaları İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Elbistan KOM Büro Amirliği ekipleri yürüttü.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Haklarında TCK'nın 188. maddesindeki "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İkamet ve iş yeri aramalarında 11 yivsiz tüfek ele geçirildi

KOM ekipleri, silah ve mühimmat suçlarına yönelik operasyonu 3 şahsın ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirdi. Aramalarda 11 yivsiz tüfek, 4 tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 2 uzun namlulu fişek, 1,5 kilogram barut, 2 plastik patlayıcı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 25 kartuş ve 172 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i emniyetten, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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