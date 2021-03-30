Skandal turşu tankının tesisi merak ediliyor. Sosyal medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepkilere yol açtı. Görüntülerde bir kişi elbiseleri ve çıplak ayağı ile turşunun içine giriyor. Tepkilerin ardından görüntülerin ait olduğu turşu tesisinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Elbiselerle turşu tankının içine girilen turşu fabrikası nerede?