Elbiselerle turşu tankının içine girilen turşu fabrikası nerede?
Skandal turşu tankının tesisi merak ediliyor. Sosyal medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepkilere yol açtı. Görüntülerde bir kişi elbiseleri ve çıplak ayağı ile turşunun içine giriyor. Tepkilerin ardından görüntülerin ait olduğu turşu tesisinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Elbiselerle turşu tankının içine girilen turşu fabrikası nerede?
Tepkilere yol açan turşu fabrikasına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Dün sosyal medyada paylaşılan turşu fabrikasındaki görüntü tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.
Turşu fabrikası nerede?
Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi. Viranşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.