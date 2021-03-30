  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Elbiselerle turşu tankının içine girilen turşu fabrikası nerede?
Gündem

Elbiselerle turşu tankının içine girilen turşu fabrikası nerede?

Skandal turşu tankının tesisi merak ediliyor. Sosyal medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepkilere yol açtı. Görüntülerde bir kişi elbiseleri ve çıplak ayağı ile turşunun içine giriyor. Tepkilerin ardından görüntülerin ait olduğu turşu tesisinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Elbiselerle turşu tankının içine girilen turşu fabrikası nerede?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 18:55:00 -
Elbiselerle turşu tankının içine girilen turşu fabrikası nerede?

Tepkilere yol açan turşu fabrikasına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Dün sosyal medyada paylaşılan turşu fabrikasındaki görüntü tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.

Turşu fabrikası nerede?

Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi. Viranşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da Polat Alemdar depremi!
Medya

EDHO'da Polat Alemdar depremi!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm g..
Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Flaş Merkez Bankası açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Flaş Merkez Bankası açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesaj vereceğini duyurdu...
HDP'nin kapatılması davasında kritik karar
Siyaset

HDP'nin kapatılması davasında kritik karar

AYM Genel Kurulu, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yarın yapacak. AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay