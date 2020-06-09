Elbaşı-Karadayı sulamasında çalışmalar hızla devam ediyor

Kayseri ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Kayseri’nin Bünyan İlçesinde bulunan Bünyan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54.020 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan “Elbaşı Karadayı Sulaması” inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

İş kapsamında71 km CTP, 144 km HDPE olmak üzere toplam 215 km boru döşenecektir. Günümüz itibariyleyaklaşık 17 km CTP, 26 km HDPE boru döşenmiştir. 2400 mm ve 1200 mm lik CTP boruların döşemesi devam eden işin fiziki gerçekleşmesi %13 seviyesindedir.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı, Karadayı, Akmescit mahallelerinde toplam 54.020 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız.’ Çalışmaların tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2 bin 430 kişiye istihdam alanı 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 34 milyon 804 bin TL katkı sağlanması hedeflendiğini açıkladı.