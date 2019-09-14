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Elazığ’ın meşhur Salçalı Köfte Festivali’nde Oğuz Aksaç sahne aldı

Elazığ’ın meşhur "salçalı köftesi" adına düzenlenen festivalde sanatçı Oğuz Aksaç konser vererek sevenlerini coşturdu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:14
Elazığ’ın meşhur Salçalı Köfte Festivali’nde Oğuz Aksaç sahne aldı

Elazığ’ın meşhur "salçalı köftesi" adına düzenlenen festivalde sanatçı Oğuz Aksaç konser vererek sevenlerini coşturdu.



Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından Valilik, Belediye, Elazığ TSO’nun desteğiyle Geleneksel Salçalı Köfte Festivali’nin bu sene ikincisi düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin ilk gecesinde sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, ünlü sanatçı Aksaç, birbirinden farklı türkü ve şarkıları seslendirdi. Aksaç’a vatandaşlar da eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi. 2 saatten fazla sahnede kalan Aksaç, farklı yorumlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Öte yan festivalin ikinci gününde ünlü sanatçı Manuş Baba’nın sahne alacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:14
  1. sanat
  2. konser

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