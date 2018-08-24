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Elazığ'dan içinizi ısıtacak haber

Elazığ'da sokağa terk edilen 4 yavru köpeğe daha önce sağlığına kavuşturulmuş başka bir köpek annelik yaptı.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:26
Elazığ'dan içinizi ısıtacak haber

Elazığ Alacakaya karayolunda vatandaşlar, aşırı sıcağın etkisiyle bitkin halde 4 yavru köpek fark etti.

Haber verilmesi üzerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri köpekleri Hayvan Hastenesine götürdü.

Bu arada daha önce Hayvan Hastanesinde bakım altına alınmış ve sağlığına kavuşturulmuş bir köpek, getirilen yavruları benimseyerek hemen koruması altına aldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, anne şefkati hissettikleri köpeğe çok çabuk alışan yavru köpeklerin daha güvende olduğunu belirtti.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:26
  1. Elazığ
  2. Terkedilmiş yavrular
  3. yavru köpekler
  4. yavruları sahiplenen anne köpek

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