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Aktüel Elazığ'da yenidoğan bebeğinin ölümüne neden olan anneye müebbet hapis cezası
Aktüel

Elazığ'da yenidoğan bebeğinin ölümüne neden olan anneye müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:32:41 -
Elazığ'da yenidoğan bebeğinin ölümüne neden olan anneye müebbet hapis cezası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yenidoğan bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kader O. tutuklu bulunduğu Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Kader O, savunmasında, bebeğinin ölümüne neden olduğu için pişman olduğunu ifade ederek, bebeğin babasının da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Sevgilisi H.G'den hamile kalan 2 çocuk annesi dul olan Kader O. (36), 26 Haziran 2019'da yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini çatı katındaki halıların arasına koymuş, havasızlıktan hayatını kaybeden bebeğin cesedini poşet ve halılarla birlikte çöpe atmıştı.

Cesedi fark eden belediye temizlik görevlileri durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Kader O. tutuklanmıştı.

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